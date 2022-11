Ecco come sarà il nuovo Gaslini: a giugno via ai lavori, “monoblocco” pronto nel 2026

Genova. Inizieranno a giugno 2023 i lavori per la costruzione del nuovo monoblocco centrale che rivoluzionerà l’ospedale Gaslini di Genova. La durata prevista del cantiere è di tre anni, col nuovo “padiglione zero” pronto nell’estate del 2026, come impongono le scadenze del Pnrr.

Sono le tempistiche fornite oggi durante la presentazione del progetto del raggruppamento di imprese guidato dalla Cmb (Cooperativa Muratori e Braccianti) di Carpi, scelto ieri dal consiglio di amministrazione dell’istituto pediatrico come base di partenza per la gara pubblica europea, in programma a febbraio, con cui altri operatori potranno apportare migliorie – fermo restando il diritto di prelazione – e aggiudicarsi eventualmente l’appalto. Un iter iniziato a marzo col primo avviso di consultazione del mercato che ha raccolto 32 richieste di partecipazioni, poi ridotti a tre proposte (le altre due erano di Pizzarotti e Percassi) vagliate da un gruppo che ha coinvolto oltre 60 professionisti del Gaslini.

