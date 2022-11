Esposto in Procura sulla gestione del Palafiori, l’affidamento c’è ma non c’è

Sanremo. E’ stato aperto nei mesi scorsi, in seguito a un esposto, un fascicolo in Procura a Imperia volto a far luce su possibili incongruenze relative ad affidamenti diretti fatti da Fondazione Sinfonica ad aziende organizzatrici di eventi presso il Palafiori. La notizia emerge oggi che la struttura di corso Garibaldi è finita al centro di una vertenza amministrativa tra due società che se ne contendono la gestione.

La struttura pubblica data in comodato d’uso gratuito ante Covid dal Comune alla Fondazione Orchestra Sinfonica, presieduta dall’avvocato genovese Filippo Biolé, sembrerebbe ora (il condizionale è d’obbligo), destinata a finire nelle mani dell’associazione temporanea d’imprese Abc – Calvini Light Equipment. L’aggiudicazione all’ati vincitrice della prima gara d’appalto bandita da Sinfonica, poi revocata su istanza del Gruppo Eventi (secondo classificato) e quindi riesumata dal Tar Liguria, su domanda di Abc – Calvini, è stata decretata con un provvedimento ad hoc della Fondazione partecipata dal municipio datato 3 novembre. Allo stesso provvedimento però non è ancora seguito il formale affidamento della concessione, nel qual caso subordinato all’esito della sentenza nel merito prevista per il 13 dicembre.

