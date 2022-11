Gamma Innovation batte la Pumas Viareggio al Vecchio Mercato

Grande serata al Vecchio Mercato per questa sfida tra la Pumas Viareggio e il Gamma Innovation Hockey Sarzana. Sfida emozionante, Sarzana batte la Pumas Viareggio che schiera in pista due vice campioni del mondo under 19 ed ex rossoneri Mechini e Pesavento. La tripletta del super capitano Matteo Pistelli, i sigilli di Tognacca, Ungari e Angeletti e le parate di Francesco Venè, regalano a Sarzana una vittoria spettacolare 6 – 4. Mister De Rinaldis ha fatto ruotare tutto il roster, pubblico sarzanese entusiasta per questa squadra composta per nove decimi da atleti usciti dalla scuola hockey della società di Piazza Terzi.

Sono entusiasta dei miei ragazzi non tanto per il risultato quanto per la prestazione – dice mister Paolo De Rinaldis a fine partita – noi abbiamo l’obbligo di far crescere questi giocatori e di dare a loro la possibilità un giorno di vestire la maglia della nostra prima squadra”

COPPA ITALIA SERIE A2

GAMMA INNOVATION H.SARZANA – FARMAE’ PUMAS VIAREGGIO = 6-4 (1-2, 5 -2) GAMMA INNOVATION H.SARZANA: Venè, Rispogliati, Pistelli (C), Angeletti, Tognacca – Lavagetti, Baldocchi, Ungari, Del Gatto, Andreoni – Allenatore Paolo De Rinaldis FARMAE’ PUMAS VIAREGGIO: Mechini, Pesavento, Marchetti, Pezzini (C), Carrieri – Cardella, Bertolucci, Dal Torrione – Allenatore Giovanni Berretta

Marcatori: 1t: 11’04” Pezzini (V), 12’27″ Tognacca (S), 21’40” Cardella (V) – 2t: 5’58” Pistelli (S), 11’53” Pistelli (S), 12’26” Pistelli (S), 15’13” Cardella (V), 17’22” Ungari (S), 17’36” Pezzini (V), 24’25” Angeletti (S).

Espulsioni: 2t: 12’56” Ungari (S), 22’,18” Pesavento (V), 24’,25” Pezzini (V).

Arbitro: Andrea Davoli di Correggio (RE)

