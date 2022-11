Imperia. Questo venerdì, 18 novembre alle 9, gli studenti imperiesi scenderanno in piazza Calvi ad Imperia per protestare contro il Governo Meloni.

«Saremo in piazza per il nostro futuro, per chiedere a gran voce, in occasione della giornata nazionale dedicata ai nostri diritti, un’istruzione pubblica e gratuita che prenda in seria considerazione il nostro diritto alla salute mentale, fortemente minacciato dal periodo pandemico», dichiara la Rete degli studenti medi Imperia.

