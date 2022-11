Jazz night al Terminus Cafè, giovedì sul palco il Real jazz trio con Andrea Imparato

Riprendono, a partire da giovedì 17 novembre alle 21, gli appuntamenti con la musica jazz dal vivo al Terminus Cafè di Via Paleocapa 7. Ad aprire la rassegna sarà il Real Jazz Trio, storica formazione spezzina affiancata per l’occasione dal maestro Andrea Imparato.

Al pianoforte Rudy Peroni, musicista che ha suonato prevalentemente negli Stati uniti e ha all’attivo concerti con Amy Stewart, Randy Crowford, Spagna, Gil Cuppini, Demo Morselli, Gianni Bedori e Tullio De Piscopo.

Pino Nastasi, al contrabbasso, ha collaborato con musicisti storici degli anni ’70 quali Cucciolo dei Dik Dik, Martin Grice dei Delirium e Gianni Mocchetti (bassista di Battiato); ha partecipato, inoltre, a varie trasmissioni, sia Mediaset che Rai, tra cui “I migliori anni” programma condotto da Carlo Conti.

Paolo Cozzani, alla batteria, conosciutissimo nell’ambito del jazz, insegnate di batteria, ha partecipazioni con i più importanti musicisti e ha avuto collaborazioni che spaziano da Bruno Tommaso a Guido Manusardi, Longineu Parsons, Albert Nicholas.

Andrea Imparato, incoraggiato e spesso affiancato da papà Luciano, bassista e cantante, è arrivato presto a collaborare con alcuni importanti musicisti di fama internazionale, tra cui dado Moroni, Guido Manusardi, Scott Hamilton, Jimmy Cobb, Bobby Durham, Ralph Sutton, Steve Grossman. Nel corso della sua carriera sono moltissime le partecipazioni a festival e a produzioni radio televisive per la Rai.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Terminus Cafè al numero 0187 713210 o tramite mail all’indirizzo info@terminuscafe.it.

Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 1° dicembre, sempre alle 21, con l’ensemble Jazz Mare capitanata dalla voce di Julia Marie Bonilla.

