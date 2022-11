La Pia cerca un piazzaiolo: “Con o senza esperienza, l’importante è che non manchi la voglia di imparare”

Serve un pizzaiolo nello staff de La Pia centenaria. L’annuncio è comparso in queste ore sui social network e a condividerlo è stata l’azienda, un po’ per velocizzare il processo e un po’ per attirare i più giovani. La ricerca è stata aperta da pochissimo e la speranza è che si presentino dei candidati che abbiano voglia di imparare “il metodo” della Pia.

Pizza e farinata, che siano sfornate da Via Magenta, da Piazzale Kennedy oppure dai locali del Mirabello poco importa, perché questi prodotti non solo portano avanti una tradizione che ha superato il secolo di vita, ma sono vere e propri must del vivere spezzino. Quando si fa sera, è freddo e piove e la cucina di casa è lontana, oppure bisogna sfamarsi velocemente, i forni della Pia sono sempre pronti… anche per i turisti.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com