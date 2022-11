“Negativi i campionamenti su fibre amianto negli impianti Telecom spezzini”

“Ad oggi agli atti di Asl5 non risultano segnalazioni, comunicazioni o esposti finalizzati a evidenziare presenza dell’asbesto presso la centrale Telecom di Via Landinelli”. Così si apre la risposta di Asl5, di cui ha dato oggi lettura in consiglio regionale l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola, all’interrogazione presentata dal consigliere regionale spezzino Paolo Ugolini, per il gruppo del Movimento cinque stelle, per sapere se giunta e assessore competente “intendano attivarsi per garantire controlli ed interventi urgenti a tutela della salute dei cittadini relativamente la centrale Telecom di via Landinelli in Sarzana” e “se in questi anni sono stati attuati controlli periodici sulle strutture spezzine Telecom denunciate per presenza di asbesto (amianto)”, ricordando nel testo anche la “nuova querela da parte del sindacato SNATER (sindacato nazionale autonomo telecomunicazioni radiotelevisioni) contro Telecom in riferimento alla centrale di Sarzana”.

La risposta di Asl passa poi agli altri siti Telecom spezzini: “In quello di Via delle Ville ad Arcola sono stati effettuati un intervento nel dicembre 2019 e uno nell’agosto 2022 con campionamenti per cercare fibre di amianto aerodisperse, con esito negativo; a Levanto nel 2020 è stato rilevato lo stato di conservazione sufficiente dei manufatti situati in Via Nostra Signora della Guardia; a San Terenzo in Via Garibaldi nel novembre 2021 non sono state riscontrate violazioni per quanto attiene la presenza di amianto nell’ambiente di lavoro”. Quindi il quadro del capoluogo: “Il sito di Corso nazionale è stato oggetto di indagine dall’esito negativo nel settembre 2014 e nel febbraio 2021; esito negativo anche per quello di Via Da Passano nel maggio 2019, mentre nel gennaio 2021 è stata fatta una contravvenzione ma per altre ragioni, legate allo stato di ripristino di alcun piastrelle; esito positivo invece alla centrale di Via Monfalcone nel 2015 per presenza di fibre di amianto, da qui seguivano verbali di prescrizione, e nel 2020 nel medesimo sito non sono state rilevate fonti di possibile dispersione in aria del materiale; e in Corso nazionale è stata misurata la concentrazione di fibre con campionamenti Arpal che ha sortito dati inferiori ai limiti di legge”. Infine l’assessore Gratarola ha comunicato che “proprio in questo periodo Asl5 effettuerà un ulteriore sopralluogo ispettivo per verificare globalmente la situazione di tutti questi luoghi di lavoro”.

“Disarmante. Non possiamo che commentare così l’inerzia con cui Regione Liguria affronta l’enorme problema dell’amianto sugli edifici pubblici. E non è la prima volta che, come M5S, portiamo in Aula la questione con l’intento di sensibilizzare e attuare controlli periodici delle strutture a tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini”. Così in una nota post seduta il consigliere Ugolini. “Finora, a nostro parere, gli accertamenti sono stati insufficienti se non addirittura superficiali, nonostante le notizie allarmanti che arrivano dai territori. Parliamo di edifici quasi sempre in pieno centro cittadino, vicini a biblioteche, uffici postali, negozi. E’ il caso della centrale Telecom di via Landinelli a Sarzana o della centrale Tim di via Nazionale alla Spezia. Gli anni passano, l’amianto resta e nel frattempo le coperture si vanno sempre più deteriorando, liberando materiale notoriamente nocivo con gravissimi rischi per la salute pubblica. La risposta fornita dall’assessore alla Sanità non ci soddisfa perché ancora una volta cogliamo un atteggiamento passivo, quasi del non fare in merito a quello che invece è un problema e andrebbe affrontato con forza e senza tentennamenti. Ci riserviamo comunque di approfondire quanto riferito oggi in Aula dall’assessore e auspichiamo che in tempi brevi si possa finalmente arrivare a una svolta. Crediamo ormai che intervenire non sia più procrastinabile, nell’ottica di intervenire in prevenzione e non in emergenza”.

