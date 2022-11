Oggi la popolazione mondiale ha superato gli 8 miliardi di abitanti, l’Onu stima: “Nel 2037 saremo 9 miliardi”

Oggi la popolazione mondiale ha superato gli 8 miliardi di abitanti, secondo una stima ufficiale delle Nazioni Unite, un passo che definisce “una importante pietra miliare nello sviluppo umano” e un monito, nel pieno della COP27 , della “nostra responsabilità condivisa di prenderci cura del nostro pianeta”.

Per l’Onu, “questa crescita senza precedenti” – nel 1950 si contavano 2,5 miliardi di abitanti – è il risultato di “un graduale aumento della durata della vita grazie ai progressi della sanità pubblica, dell’alimentazione, dell’igiene e della medicina”. Secondo le stime però questa crescita sta rallentando. Nel 2010 sono stati raggiunti i sette miliardi, mentre serviranno altri 15anni per raggiungere i 9 miliardi nel 2037. «Un segnale – scrivono le Nazioni unite in una nota – che il tasso di crescita della popolazione sta rallentando».

