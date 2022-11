Orientamenti, i principali appuntamenti di mercoledì

È dedicata alla Musica con il Maestro Uto Ughi, ai social media e in particolare all’utilizzo di Tiktok con incontri rivolti sia ai ragazzi che alle famiglie e alle professioni del turismo e della ristorazione la seconda giornata della 27esima edizione del Salone Orientamenti, che prosegue fino a giovedì 17 novembre a Genova ai Magazzini del Cotone. Ai diversi eventi parteciperanno l’assessore alla Formazione e Orientamento della Regione Liguria Marco Scajola e l’assessore alla Scuola e Università Simona Ferro. A chiusura della giornata, dalle 21, la Notte dei Talenti per celebrare le eccellenze liguri nei diversi campi.

PUNTI STAMPA

11.30 Sala Aliseo – punto stampa dell’assessore regionale alla Scuola e Università Simona Ferro e del commissario straordinario di Aliseo Roberto Dasso per presentare il primo test per l’indagine che Regione Liguria ha commissionato per esplorare il punto di vista dei giovani e individuare buone pratiche e strategie d’intervento per affrontare le sfide dei prossimi anni.

