Chiavari. Termina sul risultato ad occhiali (0-0) il posticipo del campionato di Serie C tra Entella e Cesena ,in una gara dove l’agonismo (un espulso e sei ammoniti) è stato molto elevato.

Ramirez e compagni non hanno sfruttato la superiorità numerica; per l’Entella si tratta del secondo pareggio consecutivo con lo stesso risultato, che permette ai tigullini di mantenere il primato in classifica, ex equo, con il Cesena.

