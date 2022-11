Pd sarzanese in subbuglio, Ricci dimissionario e candidato ancora in alto mare

Non è arrivata nemmeno ieri sera la tanto attesa ‘fumata bianca’ dall’unione comunale del Pd di Sarzana sul nome da sostenere in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera. Anzi, se possibile la riunione ha ulteriormente agitato le acque all’interno del primo partito cittadino alle prese con il suo momento più delicato dalla sconfitta del 2018. Il segretario cittadino Rosolino Vico Ricci nel suo lungo intervento ha infatti annunciato la volontà di dimettersi – come avvenne esattamente cinque anni fa con Giovanni Vasoli – perché, si apprende, sarebbe venuto meno il rapporto fiduciario con la stessa unione e con parte della segreteria, a fronte anche della netta diversità di vedute sul sostegno o meno a Renzo Guccinelli che sta spaccando il partito. Una decisione non del tutto inaspettata visto che lo stesso Ricci intervenendo dieci giorni fa all’assemblea convocata dal gruppo di Under35 guidato da Marco Lorenzo Baruzzo, si era definito “segretario pro tempore” fornendo in modo abbastanza netto anche la sua posizione sull’ex sindaco: “È ora di finirla – aveva detto – che ci sia qualcuno che si mette in campo dicendo “o siete con me oppure faccio da solo”, dobbiamo cambiare radicalmente”. Una distanza ben chiara dunque anche da chi all’interno del gruppo dirigente spinge invece per il sostegno a Guccinelli che venerdì ha lanciato ufficialmente la sua candidatura di fronte anche a molti esponenti del Pd. Ricci scioglierà comunque le sue riserve o prima o durante la prossima seduta dell’unione comunale, convocata per venerdì sera proprio per non perdere tempo ulteriore indipendentemente dalla decisione che verrà presa. La situazione dunque resta molto incerta e rischia di spaccare ulteriormente i democratici, chiamati a scegliere un proprio candidato visto che sembra ormai tramontata del tutto l’ipotesi di Baruzzo, mentre Beatrice Casini, consigliere uscente, ha confermato ieri di voler far un passo di lato per evitare di creare ulteriori divisioni interne nonostante il suo nome nelle scorse settimane avesse ricevuto il consenso da alcuni esponenti della coalizione. L’unica alternativa resta quella di appoggiare Guccinelli – che non avrebbe però un sostegno compatto – abdicando così il Pd al proprio ruolo di primo partito, che ha sempre dettato la linea e scelto i propri candidati, nel bene e nel male.

L’articolo Pd sarzanese in subbuglio, Ricci dimissionario e candidato ancora in alto mare proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com