Risse e alcool fuori controllo, sospeso per 15 giorni locale in corso Perrone

Genova. Sospesa la licenzia per 15 giorni in un noto locale di corso Perrone, a seguito di una pesante rissa scoppiata qualche giorno fa in cui una persona è rimasta ferita da cocci di bottiglia.

La notizia arriva dalla questura genovese: “All’esito di apposito procedimento amministrativo avviato ed istruito dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, il Questore di Genova ha disposto, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza, la sospensione per 15 giorni della licenza d’esercizio intestata al gestore del locale denominato “Nuovo Pianeta Rosso , sito nel capoluogo in corso Perrone 43 rosso, Giardini Sartori, 2 rosso.”

