Sentiero Italia Cai, Piana: “La Liguria regala panorami unici ed è una delle regioni con più biodiversità”

Liguria. Più di 7000 chilometri e 500 tappe disseminate nelle regioni italiane: il Sentiero Italia CAI è il trekking dei record promosso dal Club Alpino Italiano tramite una giornata dedicata domenica 20 novembre. In Liguria l’appuntamento per scoprire la bellezza, il fascino e le tradizioni delle aree interne si focalizzerà su quattro escursioni, una per provincia, coprendo sostanzialmente l’arco dell’Alta Via dei Monti Liguri.

Nello spezzino l’itinerario va dal Passo dei Due Santi alla Foce dei Tre Confini sino al Passo della Cappelletta; nel genovesato dalla Crocetta d’Orero al Passo dei Giovi; nel savonese tra Colle di Melogno e Giogo di Giustenice; nell’imperiese invece si passerà da San Bernardo di Mendatica sino a Sella della Valletta.

