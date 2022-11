Soluzioni sostenibili e niente luminarie per il Natale de La Fabbrica

Per il Natale 2022 La Fabbrica punta sulla sostenibilità e il contenimento dei costi decidendo di addobbare il centro commerciale di Santo Stefano Magra con soluzioni sostenibili, non ricorrendo a luminarie natalizie, condividendo così le linee guida in merito stabilite dalla società di gestione Ehos. Una decisione presa dagli amministratori del centro commerciale per contenere i consumi energetici e per una responsabilità sociale verso l’ambiente, nella convinzione che ridurre il consumo energetico sia un importante strumento di coinvolgimento degli stakeholders, di attrazione di nuovi clienti e fidelizzazione di quelli esistenti, nonché un’importante leva motivazionale per dipendenti interni e partner.

“Anche a Natale saremo sostenibili! La nostra scelta di quest’anno – dichiara il presidente del Consorzio di gestione del centro commerciale, Andrea Brocchini – ci permette di fare a meno del superfluo, senza rinunciare all’atmosfera tipica del periodo natalizio, investendo su formule alternative. Una scelta che rappresenta anche un’opportunità di differenziarsi sul mercato, migliorando la competitività del nostro business, contenendo i costi e diminuendo il consumo di energia. Anche per questi motivi abbiamo deciso di seguire il suggerimento delle Istituzioni ricreando l’ambientazione natalizia a minor impatto energetico, utilizzando materiali riciclati e riciclabili, senza impatto ambientale”.

