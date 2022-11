Sviluppo economico, slitta al 24 novembre il lancio del bando regionale per l’innovazione nell’efficientamento energetico

L’apertura del nuovo bando regionale da 2,5 milioni di euro, rientrante nell’azione 1.1.3 del Por Fesr 2014-2020 e destinato alle imprese che investono in progetti di innovazione finalizzati all’efficientamento energetico, è stata posticipata al 18 novembre. Ne ha dato approvazione la giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.

“Abbiamo ritenuto necessario far slittare di qualche giorno l’apertura della misura per informare per tempo le imprese richiedenti delle modifiche tecniche portate in giunta – commenta l’assessore Benveduti –. Integrazioni che mirano a valorizzare in graduatoria i progetti più meritevoli e scoraggiare eventuali comportamenti opportunistici e distorsivi che potrebbero rallentare la chiusura dell’iter di questo strumento tanto atteso. Gli interessati potranno presentare domanda di contributo fino al 24 novembre”.

