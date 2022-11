Ventimiglia, rimprovera tre giovani: portiere d’albergo picchiato selvaggiamente

Ventimiglia. Ha sgridato tre giovani italiani, forse a causa degli schiamazzi in orario notturno, e per tutta risposta è stato aggredito con violenza, tanto da ferirlo a testa, spalla e rompergli un dente. Vittima del pestaggio è il portiere dell’hotel “Giuseppe”, in piazza Cesare Battisti, dove ha sede la stazione ferroviaria di Ventimiglia.

L’uomo, 34 anni, è stato aggredito domenica notte dai tre, impiegati in un ristorante della zona.

La vicenda è ancora in fase di accertamento da parte della polizia, cha avrebbe a disposizione anche un video dell’aggressione.

