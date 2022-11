A Orientamenti presentato il piano di azione per il lavoro: l’obiettivo è rilevare i fabbisogni occupazionali del territorio

Liguria. E’ stato presentato oggi al Salone Orientamenti un piano di azione per il lavoro condiviso tra Regione Liguria, Camere di Commercio di Genova e delle Riviere, Ufficio Scolastico Regionale per la riduzione del divario tra domanda e offerta di lavoro.

L’obiettivo è quello di rilevare i fabbisogni occupazionali specifici del territorio tenendo in considerazione le peculiarità dei distretti produttivi, con una particolare attenzione ai settori innovativi; la valorizzazione dell’apprendistato come metodologia di formazione duale per lo sviluppo di competenze e la programmazione di interventi formativi, favorendo lo sviluppo di curricula personalizzati in linea con i fabbisogni del territorio.

