Alassio, al Don Bosco un corso per “Operatore della ristorazione” per formare professionisti di cucina e sala

Alassio. Quest’oggi, presso l’auditorium dell’istituto salesiano di Alassio, si è tenuta (a cura di Fipe e dell’istituto Don Bosco) la presentazione del nuovo corso di formazione professionale che partirà in gennaio presso la scuola.

Un corso totalmente gratuito e finanziato dalla Regione, occasione ideale per i ragazzi per concludere la formazione scolastica e arrivare ad ottenere la qualifica professionale di “Operatore della ristorazione” (indirizzo cucina e indirizzo sala) e per le aziende per avere personale in tirocinio già con una base solida da cui partire.

