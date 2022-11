Cinghiale a spasso per l’Umbertino, la sua corsa finisce in un cortile di Via Milano. Si attende il personale per la cattura

Un cinghiale dietro una cancellata. La memoria corre subito all’epopea degli ungulati rinchiusi per quasi tre settimane all’interno del Parco della Maggiolina, ma l’immagine e la notizia sono di oggi, in un’altra parte della città. Dopo aver gironzolato per le strade del Quartiere Umbertino, infatti, un cinghiale ha finito la sua corsa all’interno di un cortile di alcuni palazzi di Via Milano, dove gli agenti della Polizia locale lo hanno rinchiuso, in attesa dell’arrivo del personale regionale addetto alla cattura.

Non è chiaro se l’animale sia lo stesso avvistato questa mattina in Viale Aldo Ferrari, è probabile, ma la segnalazione della presenza della bestia e l’accompagnamento da parte degli agenti sono partiti da Piazza Garibaldi.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com