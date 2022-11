Giornata contro la violenza sulle donne, da oggi in città la campagna “Spezza il silenzio”

Il Comune della Spezia onora come ogni anno la giornata contro la violenza sulle donne. Il prossimo 25 novembre le iniziative alla Spezia inizieranno al mattino con il Consiglio comunale straordinario che si terrà in Sala Dante alle ore 10.30. Alla presentazione della giornata erano presenti Daniela Carli, assessore alle pari opportunità Comune della Spezia; Salvatore Piscopo, presidente del consiglio comunale; Marco Zanotti, addetto stampa Spezia Calcio Femminile e le associazioni che si occupano di contrastare la violenza verso le donne nel nostro territorio. Si parte oggi, 16 novembre, con la campagna “Spezza il silenzio” su autobus, pensiline e poster dinamici per la città. Il prossimo 25 novembre le iniziative alla Spezia inizieranno al mattino con il Consiglio comunale straordinario che si terrà in Sala Dante alle 10.30.

Il consiglio comunale avrà inizio con i tradizionali interventi istituzionali in cui verrà data lettura della mozione sul tema, predisposta dalla Consulta delle Elette ed approvata nella seduta del Consiglio Comunale del 14 novembre u.s., a seguire la relazione del 1° Dirigente Divisione Anticrimine dott. Gianpaolo Orditura nell’ambito della Campagna Permanente della Polizia di Stato “Questo non è amore” e diversi interventi di Istituti scolastici del nostro territorio che parteciperanno con contributi di tipo musicale, artistico, teatrale e narrativo accompagnati dalla visione di immagini e video e dal Coro dell’ISA4.

