Il pre Mondiale inizia bene per Kiwior, è lui a propiziare il gol della vittoria sul Cile

Jakub Kiwior arriva al Mondiale del Qatar in piena forma e con la fiducia al massimo. Dopo la bella vittoria di Verona con lo Spezia, che consegna agli aquilotti una classifica soddisfacente, nella prima amichevole con la nazionale della Polonia il 22enne si mette subito in luce. Schierato titolare nella difesa a tre, propizia il gol vittoria contro il Cile nel finale della partita con un colpo di testa in area da calcio d’angolo che obbliga il portiere alla risposta corta, ribadita in rete da un altro “italiano”, Piatek della Salernitana. Martedì prossimo l’esordio mondiale contro il Messico.

