Incidente in motorino e pedone investito, doppio intervento del 118 a Camporosso e Sanremo

Sanremo. Doppio intervento degli operatori del 118 per altrettanti incidenti nel giro di un’ora. Prima, alle 8,20, a Camporosso in corso Repubblica, due adolescenti sono caduti caduti con il motorino. Sono intervenuti i carabinieri da Ventimiglia e i militi della Croce Azzurra Vallecrosia. Un ragazzo è risultato illeso mentre l’altro è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Borea.

Intorno alle 9.30 poi a Sanremo in via Zeffiro Massa, una donna di 77enne è stata investita da auto che faceva retromarcia. Sul posto un equipaggio di Sanremo Soccorso e una pattuglia della polizia locale. LA donna è stata trasportata in codice verde al pronto soccorso del plesso ospedaliero matuziano.

