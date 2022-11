La spezzina Alfreda Rebizzo Craparotta è la nuova presidente dell’Unione nazionale garden club e attività similari d’Italia

Alfreda Rebizzo Craparotta è stata eletta presidente Nazionale dell’Unione nazionale garden club e attività similari d’Italia. L’elezione è avvenuta nei giorni scorsi a Roma nell’ambito dell’assemblea annuale dell’Ugai. L’associazione rappresenta 49 Garden Club distribuiti su tutto il territorio italiano ed è riconosciuta come associazione di protezione ambientale dal Ministero dell’Ambiente . Ugai opera per l’attivazione di iniziative di carattere culturale ed ambientale proprie e/o in collaborazione con gli associati, promuovendo l’educazione della tutela dei territori.

