Lagorio passa il testimone, ai Reuben il 100% dell’operazione Porto Vecchio

Sanremo. Colpo di scena nella corsa all’appalto per la riqualificazione straordinaria del Porto Vecchio. Nella giornata di ieri il fondo britannico Reuben Brothers degli omonimi fratelli multimiliardari David e Simon Reuben, già proprietario nella Città dei fiori di Portosole Cnis e Hotel de Paris, ha concluso l’acquisto del 100 per cento delle quote della Porto di Sanremo Srl, promotrice del progetto di finanza a iniziativa privata per il restyling dell’antico approdo cittadino. La società, costituita dall’imprenditore dell’energia Walter Lagorio insieme a Paolo Vitelli del gruppo Azimut, vedeva la partecipazione al 20 per cento anche di Porti di Monaco.

La notizia trova conferma nel passaggio di consegne avvenuto ieri all’interno del consiglio di amministrazione della Porto di Sanremo, con il presidente Walter Lagorio unico riconfermato nel consesso del Cda (nella carica di vertice) e il subentro di due consiglieri di amministrazione scelti dalla nuova proprietà. Dimissionario, a pochi mesi dalla nomina arrivata quest’estate, l’amministratore delegato, l’ingegner Gianni Rolando che, con ogni probabilità, verrà sostituito nelle funzioni dall”artefice dell’accordo chiuso ieri, preparato nei minimi dettagli, sotto massimo riserbo, dall’Ad di Portosole Cnis Gianluca Petrera.

