New Racing for Genova in grandi forze alla Ronde Valli Imperiesi

Genova. L’11ª Ronde Valli Imperiesi, in programma sabato e domenica prossimi, vedrà la partecipazione massiva della New Racing for Genova. Il sodalizio diretto da Raffaele Caliro sarà, infatti, al via dell’ultimo atto della stagione agonistica ligure con ben 15 vetture, 2 delle quali (la Skoda Fabia R5 di Andrea Gonella – Davide Manassero e la Vw Polo di Alberto Biggi – Andrea Segir) cercheranno di conquistarsi un posto nell’ambita “top ten” finale della gara.

Tornano insieme, dopo l’esperienza di inizio anno ad Andora, i due Gangi, Federico e papà Fulvio, che saranno in lizza con una Renault Clio Williams A7. E torna a correre, dopo circa cinque anni, anche Massimo Carmignano, al via con la figlia Valentina e con una Suzuki Swift di Classe RA5H. Altre due “famiglie” in gara: una è quella dell’atteso locale Danilo Ameglio con la figlia Michelle (Peugeot 106 A6), l’altra quella di Ivan Biggio e dell’esperta compagna Marta De Paoli (Renault Clio Rally5).

