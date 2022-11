Nuovo piano socio-sanitario, Ciangherotti (FI): “L’ospedale di Albenga è la sede ideale di un punto nascite”

Albenga. “L’ospedale di Albenga ha tutte le caratteristiche funzionali e logistiche per essere individuato come sede ideale di un punto nascite. Il potenziale bacino d’utenza e i sempre più difficili collegamenti su strada necessari per raggiungere le altre strutture ospedaliere dovrebbero far riflettere il nuovo assessore alla sanità Angelo Gratarola. Il nuovo piano socio-sanitario non è stato ancora approvato e quindi tutto può essere cambiato tenendo conto delle esigenze del comprensorio albenganese”. Questo l’invito di Eraldo Ciangherotti, consigliere e capogruppo di Forza Italia ingauno, ai vertici regionali che in queste settimane stanno discutendo sul futuro della sanità ligure.

In questi giorni, sono state diverse le polemiche che hanno riguardato lo spettro – paventato nella bozza del nuovo piano socio-sanitario – della chiusura del punto nascite dell’ospedale San Paolo: “Il nosocomio savonese – spiega Ciangherotti -, oltre ad essere una struttura degli anni ’60, è logisticamente molto scomodo da raggiungere. Basti pensare alla posizione del San Paolo rispetto all’uscita autostradale della città. Tutte criticità che ad Albenga non sussisterebbero. In primis perché il Santa Maria di Misericordia è situato vicino all’uscita del casello autostradale e inoltre perché l’ospedale albenganese è una struttura nuova, moderna e all’avanguardia”.

