Pallanuoto, battuta d’arresto per il Rapallo fermato a Trieste. Antonucci: “Sprecate troppe occasioni”

Rapallo. Trasferta amara quella in Friuli Venezia Giulia per il Rapallo Pallanuoto. Le ragazze di coach Antonucci escono sconfitte dalla sfida alla Bruno Bianchi con le padrone di casa della Pallanuoto Trieste, che si aggiudicano il primo round del campionato di serie A1 con il Rapallo per 13 a 6.

Una prestazione poco brillante delle rapallesi, che non incidono sotto porta subendo poi le stoccatrici avversarie. Tuttavia le gialloblu restano in gara fin oltre la metà del terzo tempo, quando subiscono il break avversario a cui non riescono a reagire.

» leggi tutto su www.genova24.it