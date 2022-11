Paoletti in assemblea: “Impianti fognari, da Acam reati di omessa gestione”

Anche un passaggio sul rapporto con Acam in materia di condotte fognarie domenica scorsa all’assemblea pubblica organizzata dall’amministrazione comunale a San Terenzo. “In sede di Ambito territoriale omogeneo provinciale – ha detto il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti – abbiamo ottenuto importantissimi lavori, ma a fronte di queste ingentissime spese i risultati non si vedevano. Ad esempio qua (alla marina di San Terenzo, ndr) Acam ha fatto tutto nuovo, eppure continuavano a esserci sversamenti. A quel punto abbiamo incaricato un avvocato e li abbiamo denunciati in Procura. Avete visto poi la Guardia di Finanza entrare nelle fogne con bombole e maschere: in tutto il territorio hanno individuato un totale disinteresse gestionale e manutentivo. Ora il procuratore sta precedendo, si stanno chiudendo le indagini: i reati non saranno gravissimi, ma sono reati, reati di omessa gestione degli impianti fognari”. Il primo cittadino ha quindi proseguito: “E’ cambiato il rapporto, da parte nostra non c’è nessuna sudditanza verso alcun ente. Guardiamo ad esempio anche la sentenza che ci ha visto vincere di fronte alla Corte di giustizia della Comunità europea in merito ai rifiuti: noi vogliamo poter organizzare il servizio come diciamo noi, un servizio che invece non riusciamo più a modificare e integrare perché c’è un gestore monopolista che non dovrebbe esserci”, con riferimento qua al gruppo Acam Iren.

