Pietra Ligure, spettro chiusura per il corso di laurea in Fisioterapia. Gratarola: “Il Rettorato ci ha detto che nulla cambierà”

Pietra Ligure. “Allo stato attuale, l’Università degli Studi di Genova non ha manifestato attraverso comunicazioni formali o informali all’assessorato alla Salute e al Dipartimento Salute e Servizi Sociali, l’intenzione di ridurre il numero di sedi dei poli formativi dedicati alle professioni sanitarie e, specificamente al corso di laurea in fisioterapia sia per la sede di Pietra Ligure sia per la sede di La Spezia”.

Dopo le dichiarazioni in consiglio regionale, in risposta alle interrogazioni di Roberto Centi (Lista Ferruccio Sansa presidente) e di Davide Natale (Pd-Articolo Uno), l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola interviene sulla paventata chiusura di questo corso di laurea. Secondo Centi, infatti, il consiglio di dipartimento avrebbe deliberato la chiusura del corso di laurea nei poli della Spezia e Pietra Ligure per ridurre le spese.

