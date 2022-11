Poste Italiane, per i savonesi torna l’appuntamento con l’educazione finanziaria

Savona. Il 17 novembre i cittadini della provincia di Savona potranno partecipare ad un nuovo appuntamento di Educazione Finanziaria. L’incontro, dal titolo “Il ruolo del consulente nella pianificazione finanziaria”, fa parte di una rassegna di nove Convegni che si stanno svolgendo durante il 2022.

Accessibili gratuitamente, previa registrazione, si svolgono in diretta streaming attraverso la piattaforma MS Teams Live e per tutta la durata dell’evento i partecipanti possono interagire via chat con i relatori e con gli esperti di Educazione Finanziaria di Poste Italiane.

