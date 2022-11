Sesta Godano: tour di presentazione di Cassa Commercio Liguria l

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

Il tour di presentazione di Cassa Commercio Liguria, lo strumento regionale da 10,9 milioni di euro per sostenere le esigenze di liquidità delle micro, piccole e medie imprese del settore, fa tappa a Sesta Godano, presso la sala comunale di Piazza Marconi. “Un’occasione per illustrare a sindaci e a imprenditori di zona le opportunità previste dalla misura, attivata lo scorso luglio, in favore del tessuto commerciale ligure. In particolare – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, promotore dell’iniziativa – è interessante la quota a fondo perduto riservata per le imprese di quei comuni con popolazione inferiore ai 5 mila euro, come Sesta Godano, che potranno ricevere fino a 20 mila euro a fondo perduto per gli investimenti compiuti per la propria attività”.

