Tunnel Fontanabuona, Il Comitato del No lancia nuove proteste e contatta i legali

Genova. “È passato il 15 novembre, data in cui aspettavamo dalla pubblica amministrazione risposte riguardanti il futuro della città, futuro minacciato dal progetto-scempio di Autostrade per la realizzazione del tunnel per la Fontanabuona” scrive il Comitato No Tunnel Fontanabuona in una nota diffusa, dopo diverse manifestazioni in piazza a Rapallo.

E prosegue: “Risposte chieste a gran voce in questi mesi, risposte reclamate da centinaia di firme, risposte sollecitate da una manifestazione di piazza, risposte domandate ufficialmente attraverso un invito protocollato negli uffici comunali. Un’amministrazione eletta con una maggioranza strepitosa, che durante il suo mandato ha passato molto tempo sui social a fare dirette per gloriarsi dei lavori iniziati ma raramente terminati, un’amministrazione fra la gente, con la gente, per la gente”.

