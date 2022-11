Asef torna sul set del cinema italiano come ‘superconsulente’ per una scena del nuovo film diretto da Alessandro Roia

Genova. Asef, la società partecipata del Comune di Genova specializzata in onoranze e trasporti funebri, torna sul set del miglior cinema italiano. Affiancando la società di produzione Bartleby Film, l’azienda pubblico partecipata sta collaborando all’allestimento e alla realizzazione di una scena del film in lavorazione in queste ore nel capoluogo ligure. Si tratta di una pellicola diretta dal registra esordiente Alessandro Roia, noto al grande pubblico italiano per le sue performance attoriali in “Romanzo criminale – La serie” (2008), in cui interpretò il ruolo di Dandi; poi sul grande schermo in numerose grandi produzioni, anche con registi del calibro di Ferzan Ozpetek (“Magnifica presenza”), Carlo Virzì (“I più grandi di tutti”), Daniele Vicari (“Don’t clean up this blood”, pellicola sulle violenze alla scuola Diaz nel luglio del 2001 a Genova). Il suo curriculum annovera naturalmente, molto altro.

Roia torna a Genova, ora, nelle vesti di regista in una produzione destinata al grande schermo. La produzione ha mantenuto il massimo riserbo sulla trama, che resta top secret. Le troupe di Bartleby, che in questo caso opera in sinergia con Rai Cinema, hanno già trasformato alcuni luoghi-simbolo di Genova in set: prima il cimitero di Staglieno, poi la strada Sopraelevata. Le lavorazioni interesseranno anche altre aree del centro cittadino.

