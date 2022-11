Assalto all’ex ostello della gioventù del Righi, 15 denunciati dalla polizia tra minori stranieri e giovani italiani

Genova. Sono una quindicina i giovani denunciati per l’assalto al centro per minori accompagnati al Righi di Oregina. L’episodio risale al 22 febbraio di quest’anno quando una ventina di persone con i volti travisati si è avvicinata alle finestre del centro lanciando pietre e ingaggiando uno scontro a distanza con i minori non accompagnati ospiti del centro.

Tra i denunciati ci sono sia stranieri sia italiani. Per questi ultimi la squadra mobile diretta da Stefano Signoretti ha ipotizzato anche il reato di rissa aggravata dall’odio razziale. Le denunce, insieme alla relazione conclusiva delle indagini condotte, sono state consegnate nei giorni scorso al pubblico ministero Arianna Ciavattini, titolare dell’indagine che ora dovrà valutare se procedere con gli avvisi di garanzia o riconfigurare alcuni reati.

