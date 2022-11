Carcare, la minoranza interroga l’amministrazione sui pannelli fotovoltaici della scuola Rodari

Carcare. I consiglieri comunali Rodolfo Mirri, Alesssio Morrone e Daniela Lagasio del gruppo consiliare “Impegno per Carcare” hanno presentato una interrogazione relativa ai pannelli fotovoltaici situati sul tetto della scuola primaria “G. Rodari”.

“Premesso che durante un nostro sopralluogo abbiamo constatato che sul tetto della Scuola Primaria “G. Rodari” sono stati installati circa 62 pannelli fotovoltaici che alla data odierna non risultano operativi e nemmeno collegati alla rete elettrica con un grande spreco di denaro pubblico – si legge nel documento -. Considerato che il fotovoltaico fornisce energia elettrica pulita grazie ai pannelli solari che trasformano l’energia solare in elettricità, che può essere consumata subito, immagazzinata negli accumulatori o ceduta ad enti di distribuzione; considerato secondo i dati Arera per l’energia elettrica, nel quarto trimestre 2022, la famiglia tipo (clienti domestici con consumo di energia elettrica annui di 2.700 KWh e una potenza impegnata di 3 Kw) avrà un aumento del prezzo di riferimento del +59% rispetto al trimestre precedente e dei pregressi aumenti), costi che graveranno pesantemente anche sulle casse del nostro Comune”.

