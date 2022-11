Chiavari: Hi-Lex alla ricerca di materie prime

Dalla Camera del Lavoro di Genova – Tigullio

Oggi 17 novembre la RSU e le segreterie di FIM, FIOM e UILM hanno incontrato la Direzione aziendale di HI-LEX per affrontare le problematiche derivanti dalla mancanza di materie prime (schede elettroniche) che potrebbero portare a delle fermate nelle prossime settimane. Il tutto inserito, comunque, in un contesto positivo per l’azienda stessa.

La produzione di moduli per Tonale e Grecale, oltre che per la 500 BEV, a cui si affiancherà il primo modello del settore BPilot, permetteranno ad HI-LEX di uscire dalla crisi affrontata negli anni scorsi. Sono anche in corso nuove gare per l’acquisizione di nuovi modelli in cui la multinazionale sembra ben inserita. Questo ci fa sperare nel consolidamento della forza lavoro dopo il periodo grigio appena passato.

