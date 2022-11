Chiavari: un successo per Mondello il ritorno tra il pubblico

Un successo e tantissimo calore. La sala del Defilla di Chiavari non ha consentito l’ingresso di tutte le persone che volevano assistere al primo incontro pubblico a lei dedicato. Gabriella Mondello, già insegnante di Lettere al liceo Delpino di Chiavari, sindaco di Lavagna per 24 anni e parlamentare per 12, si è commossa più volte nel constatare quanto è grande l’affetto di cui gode. Interrotta più volte dagli applausi, ha raccontato il suo lavoro da parlamentare. Ha pianto quando le è stato consegnato un inatteso mazzo di fiori. La serata, con la proiezione di un documentario sulla sua attività parlamentare, verrà probabilmente ripetuta per dare modo agli esclusi, per motivi di spazio, di assistervi.

