Coldiretti non si fida: “La quota di 35mila abbattimenti verrà disattesa dalla Regione”

A seguito tavolo di crisi, sollecitato da Coldiretti e tenutosi in Regione lo scorso 27 ottobre, la Federazione regionale di Coldiretti ha richiesto in via ufficiale alla Regione, nella persona del vicepresidente e assessore all’agricoltura Alessandro Piana, una previsione circa l’abbattimento dei cinghiali per il periodo 2022/2023. “Sulla base delle criticità emerse durante il suddetto incontro su spunto dei cacciatori, prima tra tutte l’eccessiva burocrazia applicata nel contenimento della PSA – spiega Coldiretti Liguria – abbiamo la percezione, per non dire quasi la certezza, che il numero di 35.451 cinghiali di cui sarebbe previsto l’abbattimento verrà disatteso dalla stessa Regione”.

In un periodo tanto delicato per la sicurezza della Liguria e in cui continuano a persistere numerosi limiti per i produttori dell’area rossa, ove non è ancora possibile allevare suini, con conseguenti e inevitabili perdite di reddito, “riteniamo assurdo – incalzano Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, presidente di Coldiretti Liguria e delegato confederale – che non siano state previste misure suppletive per l’eradicazione della peste suina africana sul territorio regionale. Come Coldiretti, già in occasione del 27 ottobre, abbiamo rimarcato la nostra più ferma volontà di non voler scendere a compromessi: il contingente cacciabile non può e non deve andare sotto i 35.451 capi previsti dal PRIU. Le istituzioni devono prenderne atto e trovare una via alternativa per portare a termine tali operazioni, fondamentali per la sicurezza di cittadini, agricoltori e allevatori della Liguria, arrivando a mettere in campo anche l’esercito se necessario. Il territorio deve essere tutelato e messo in sicurezza”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com