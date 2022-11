Giustizia vicino a casa, è ufficiale: a Cairo sorgerà il primo ufficio di prossimità della provincia

Cairo Montenotte. Concluso l’iter procedurale per la realizzazione di un ufficio di prossimità a Cairo, sarà il primo della provincia di Savona. Una settimana fa l’annuncio da parte di Silvia Biagini, dirigente amministrativo del tribunale, ed ora arriva l’ufficialità. Lo sportello permetterà, soprattutto alle categorie più deboli, di avere a disposizione vicino casa i servizi della giustizia senza bisogno di recarsi a Savona.

Ancora non c’è una data ufficiale, ma il vicesindaco nonché assessore ai Politiche Sociali Roberto Speranza assicura che sarà attivo a breve. “Inizialmente sarà accessibile il martedì, dalle 8:30 alle 12:30, e sorgerà in via Fratelli Francia, nella sede dei Servizi sociali”.

