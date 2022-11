Gronda, via libera alla “norma sblocca-lavori”: scongiurato il rischio di ripartire da zero

Genova. Via libera ufficiale alla norma sblocca-lavori, voluta dal ministero dei Trasporti guidato da Matteo Salvini e approvata dall’ultimo Consiglio dei ministri. È stata scongiurata la tagliola che dal marzo 2023 avrebbe fatto decadere progetti come quello della Gronda di Genova, ancora sottoposta ad approfondimenti tecnici, provocando la lievitazione dei tempi.

Ad avvisare del potenziale rischio era stato il viceministro Edoardo Rixi durante l’ultima visita a Genova: “O partiamo quest’anno o all’inizio dell’anno prossimo oppure il rischio vero è che scadano le autorizzazioni e le Via. Probabilmente l’apatia di qualcuno in questi anni era per cercare di far scadere le autorizzazioni all’opera”, aveva spiegato annunciando “un intervento legislativo“.

