Imperia, è lotta tra vetture WRC all’11^ Ronde Valli Imperiesi

Imperia. C’è una vettura WRC Plus, la Citroën di Alessandro Gino, ed una WRC, la Citroën DS3 dei vincitori della scorsa edizione Luca Pedersoli – Anna Tomasi, ci sono ben 14 Skoda Fabia R5, capitanate dalla forte locale Patrizia Sciascia e da Marco Cortese, terza forza del 2021 con Jessica James, e la Vw Polo R5 del genovese Alberto Biggi oltre a tante altre auto interessanti. Qualità oltre che quantità nei 135 equipaggi iscritti all’11^ Ronde Valli Imperiesi, pronta ad andare in scena sabato e domenica prossimi ad Imperia con l’organizzazione della Scuderia Imperia Corse, visibilmente soddisfatta per l’alto indice di gradimento riscosso dalla propria gara. Che, in questa edizione, avrà anche un tocco d’internazionalità: a darlo sarà la presenza della Skoda Fabia dei britannici Andrew Pawley – Timothy Sturla, desiderosi di provare le rallysticamente blasonate strade liguri.

Chi si aggiudicherà l’11^ Ronde Valli Imperiesi? I pronostici della vigilia indicano un bel testa a testa tra le due vetture WRC, ossia tra Alessandro Gino e Luca Pedersoli. Ma segnalano anche un nutrito gruppo di outsider costituito dalle Fabia dei vari Marco Cortese, Patrizia Sciascia, Andrea Gonella, Loris Ronzano e del veterano locale Alberto Orengo, tutti pronti a gettarsi nella mischia e ad infastidire seriamente i due pretendenti al successo finale. Grande attenzione anche per altri due piloti esperti – il savonese Claudio Vallino, in gara con l’interessante Toyota Yaris Gr, ed il sempre veloce locale Danilo Ameglio, al via con la sua piccola Peugeot 106 e con la figlia Michelle – e per il nutrito stuolo di driver locali, sempre desiderosi di fare bene nella gara di casa.

