Imperia, il Liceo “Amoretti” vince il premio “Storie di Alternanza”

Imperia. Ad aggiudicarsi il primo premio a livello regionale, dell’importo di 600 euro, è stato l’I.I.S. “Liceo Amoretti” di Imperia, candidato per la categoria Licei.

Il progetto presentato dal Liceo C. Amoretti vede come protagonisti gli studenti del quarto anno del liceo artistico, impegnati nella realizzazione di un progetto di riqualificazione urbana che ha interessato la zona del campetto della Parrocchia del Cristo Re. Il progetto è stato premiato per la fantasia ed originalità dimostrata dai giovani artisti, capaci di ripensare un luogo cittadino, valorizzandolo ed arricchendolo con artistici murales dedicati al tema attuale della sostenibilità ambientale. Ora la scuola vincitrice del premio locale è in lizza per partecipare alle selezioni nazionali. Se approderanno all’appuntamento finale del Premio “Storie di Alternanza 2022 lo si conoscerà in occasione del Salone Job Orienta in calendario a Verona dal 24 al 26 novembre.

