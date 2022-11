“Nei prossimi giorni inizierà la distribuzione a domicilio dei mastelli grigi dotati di microchip per il conferimento del rifiuto residuo non riciclabile”. A renderlo noto il Comune di Carro e Acam Ambiente che proseguono: “Agli utenti risultati assenti gli operatori incaricati della consegna lasceranno un avviso con le indicazioni per il ritiro”.

L’articolo La prima divisione navale cresce e trova un ex Comsubin al comando proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com