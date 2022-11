In Scaletta parte la mobilitazione femminista di “Non Una di Meno”

Le date di mobilitazione femminista del 25 e 26 novembre contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere si avvicinano. Il gruppo di Non Una di Meno La Spezia invita tutte e tutti all’evento di sabato 19 novembre che si terrà presso il circolo Arci La Skaletta. La serata sarà divisa in due momenti: alle 18:30 la presentazione del libro “Obiezione Respinta – diritto alla salute e giustizia riproduttiva” di Cinzia Settembrini, Prospero Editore. A partire dalle numerose testimonianze raccolte nel volume e dai contributi delle autrici, faremo un bilancio degli ultimi anni di lotte del movimento transfemminista sui territori tra mappature dei servizi ed esperienze di mutuo aiuto nell’ambito dell’accesso alla salute riproduttiva. A che punto siamo? Come rilanciamo la lotta per l’aborto libero, sicuro e gratuito per tuttx? Di quali strumenti ci dotiamo? Se ne parlerà con Obiezione Respinta, un collettivo e una piattaforma online di mappatura dal basso dei servizi ginecologici e ostetrici sul territorio italiano, in grado di far emergere bisogni, di fornire risposte e di creare reti di mutuo aiuto. A seguire il dj set: La Notturna Indecorosa.

Sarà presente anche la banchetta benefit con la possibilità di acquistare shopper, t-shirt, adesivi, guida all’IVG e supportare la lotta. Il tutto verso il 25 novembre giorno del corteo contro la violenza patriarcale alla Spezia, con ritrovo in piazza Brin alle 18 mentre il giorno la mobilitazione sarà nazionale e il gruppo si sposterà a Roma. Per info e aggiornamenti: @nudmlaspezia su Facebook e Instagram.

