La prima divisione navale cresce e trova un ex Comsubin al comando

Passaggio di consegne alla Prima Divisione Navale, da cui dipende la stazione navale spezzina e un organico di 3200 persone tra militari e civili, di cui quattrocento inserite nell’ultimo anno in seguito ad una riorganizzazione interna. Il nuovo comandante è il savonese Stefano Frumento, contrammiraglio di 51 anni. Brevettato incursore e paracadutista, ha avuto ultima assegnazione a Tampa, Florida, negli Stati Uniti. “Ritrovo la Spezia che è stata la mia casa da incursore, nel mio primo servizio dopo l’Accademia”, ha citato oggi il suo passato nel gruppo operativo incursori del Comsubin e da comandante del Grecale e del Garibaldi.

Sostituisce il contrammiraglio Lorenzano Di Renzo, ex pilota di caccia, in carica dal settembre 2021, con cui ha condiviso da giovane l’imbarco sul Vespucci, sul cui ponte stamattina si è svolta la cerimonia del passaggio di consegne. Di Renzo ha rivolto nel proprio discorso un pensiero all’ammiraglio Gabrielli, comandante del CSSN improvvisamente scomparso ad inizio mese. “Chi viene destinato alla Spezia si innamora del suo golfo, io ne so qualcosa. E qui si decide spesso di mettere radici, diventando parte del tessuto cittadino”, ha ricordato Di Renzo, destinato al comando dell’Accademia Navale di Livorno.

