Ospedale Albenga, Ciangherotti (FI): “Ben venga il privato, con il pubblico nessuna prospettiva”

Albenga. “Il progetto dei privati presentato in Asl2 è un’ottima notizia per l’ospedale di Albenga, anche perché il pubblico non è stato e non è in grado di dare un’offerta sanitaria all’altezza delle esigenze del nostro comprensorio”. Lo dichiara il consigliere comunale e capogruppo albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

L’esponente forzista commenta così la presentazione ad Asl2 del progetto di partenariato pubblico-privato per l’ospedale di Santa Maria di Misericordia: “Non posso fare altro che applaudire all’iniziativa della casa di cura Villa Montallegro Spa e la casa di cura Villa Esperia – fa sapere Ciangherotti -. Il gruppo proponente, inoltre, è ben accredito nell’opinione pubblica, segnale di una realtà molto seria”.

