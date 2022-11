Peste suina, Coldiretti: “Almeno 35mila cinghiali da abbattere, se necessario intervenga l’esercito”

Genova. Almeno 35mila cinghiali da abbattere in Liguria: per farlo “si metta in campo anche l’esercito, se necessario“. È la forte richiesta che arriva de agricoltori e allevatori liguri a seguito del tavolo di crisi sulla peste suina, sollecitato da Coldiretti e tenutosi in Regione lo scorso 27 ottobre. La federazione regionale di Coldiretti ha richiesto in via ufficiale alla Regione, e in particolare al vicepresidente e assessore all’Agricoltura Alessandro Piana, una previsione circa l’abbattimento dei cinghiali per il periodo 2022/2023.

“Sulla base delle criticità emerse durante il suddetto incontro su spunto dei cacciatori, prima tra tutte l’eccessiva burocrazia applicata nel contenimento della peste suina africana – spiega Coldiretti Liguria – abbiamo la percezione, per non dire quasi la certezza, che il numero di 35.451 cinghiali di cui sarebbe previsto l’abbattimento verrà disatteso dalla stessa Regione”.

