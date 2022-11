Pietra, Carrara attacca: “Le nuove panchine sul lungomare costate 60mila euro. Quelle di prima in discarica”

Pietra Ligure. “Buttare via delle strutture ancora così belle. Recuperare almeno le loro parti riutilizzabili per risistemarle invece di demolirle! Che bisogno c’era di infierire ed agire così?

Non si poteva lasciarle ancora sul lungomare e mettere le nuove in legno in altri posti dove mancavano? Quelle in lastre di pietra ci sono state per decenni e avrebbero continuato a resistere tanto erano forti. Quelle nuove di legno, fissate da quattro bulloni al pavimento vedremo quanto resisteranno ai vandalismi, agli spostamenti arbitrari ed al salino del mare. E sono costate oltre 60.000 euro”. L’attacco alla giunta del Comune di Pietra Ligure arriva dal consigliere comunale di minoranza Mario Carrara.

“Avevamo presentato anche un’interrogazione per chiedere quante fossero le panchine in pietra, quante fossero state recuperate, dove le avessero ricollocate – ricorda Carrara -. Abbiamo visto che ne hanno rimesso alcune in vari posti della città, tanto per buttare del fumo negli occhi e rifarsi un alibi. Ora l’interrogazione non serve più: si è visto dalle fotografie che fine fanno le panchine: in un container per essere portate in discarica. E le foto dimostrano dai loro pezzi smembrati che erano ancora recuperabili. Vergogna per questo spreco, per come vengono trattati questi beni comunali che non sono proprietà privata del sindaco De Vincenzi ma di tutti i cittadini perché le hanno pagate loro con tutte le tasse comunali al massimo e mai ridotte”.

