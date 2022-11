Piogge di ritorno, non se ne andranno entro il weekend

Giornata che almeno fino al pomeriggio sarà per lo più stabile, con nubi irregolari alternate a spazi soleggiati. Peggioramento graduale in serata, con piogge in arrivo sulla Liguria (specie di Levante, dove continueranno almeno per tutto il fine settimana) e a seguire anche su medio-alto Piemonte, seppur in modo sparso. Temperature minime in calo, clima freddo all’alba; nel pomeriggio valori sui 15°C. Ventilazione fino a moderata di Libeccio sulla Liguria di Levante. Alla Spezia oggi nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2930m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.

L’articolo In Scaletta parte la mobilitazione femminista di “Non Una di Meno” proviene da Citta della Spezia.

