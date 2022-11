Prevenzione del tumore da colon retto, Lega: “Estendere oltre i 69 anni lo screening gratuito”

Genova. “Prevenzione del tumore del colon retto. La Lega ha presentato un ordine del giorno che impegna la giunta regionale a valutare di estendere per i residenti in Liguria oltre i 69 anni lo screening gratuito per la prevenzione del tumore da colon retto” hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Mabel Riolfo e Brunello Brunetto (presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale.

E proseguono: “Attualmente, infatti, è previsto fino a 69 anni, ma l’estensione potrebbe portare a diagnosi precoci e trattamenti tempestivi e appropriati, con conseguenti risparmi per il Servizio sanitario regionale. Nei Paesi occidentali il tumore del colon retto rappresenta la seconda neoplasia per incidenza, dopo quella del polmone nell’uomo e quella della mammella per la donna”.

» leggi tutto su www.genova24.it